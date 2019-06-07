Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен поделился мнением о заявке Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

По словам Каллена, у Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Он отметил, что Петербург — красивейший город, здесь новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано.

«В соперниках – Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера», — сказал Каллен, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, ранее Россия уже принимала финал Лиги чемпионов. Это было в 2008 году, когда финал ЛЧ проходил в московских «Лужниках». В финале розыгрыша турнира в сезоне-2007/2008 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в серии пенальти со счетом 6:5. Основное время завершилось со счетом 1:1.