Петербурсгкий «Зенит» намерен в ближайшее межсезонье расторгнуть контракт с полузащитником Клаудио Маркизио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, руководство клуба приняло такое решение из-за того, как себя повел футболист после получения травмы. Спортсмен уехал к знакомым врачам в Италию, не обратив внимания на рекомендации докторов клуба насчет курса восстановления.

Для того, чтобы расторгнуть соглашение, «Зенит» хочет заплатить Маркизио компенсацию в 1,5 миллиона евро. Эта сумма равна половине той зарплаты, которую футболист получил бы, отработав контракт с клубом до конца.