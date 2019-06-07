Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение КДК отстранить от футбольной деятельности причастных к договорному характеру матча «Чайка» — «Черноморец».

По словам Дюкова, РФС удовлетворен решением КДК, который проанализировал ситуацию, но расследование еще не закончено, и РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Дюков отметил, что продолжается проверка и по линии МВД.

«Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд», — сказал Дюков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение отстранить от футбольной деятельности генерального директора «Урожая» Дмитрия Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и трех футболистов «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.