Мужская сборная России по волейболу встретится в командой Португалии в матче Лиги наций. Игра будет проходить в России на стадионе «Уфа-Арена» сегодня, 7 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени. прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Данный матч будет проходить в рамках второго тура предварительного этапа турнира. В рамках первого тура российская команда потерпела поражение от сборной Франции на старте соревнований, однако затем одержала две победы подряд — над Японией и Сербией.

Соперниками сборной России по второму туру, помимо португальцев, станут волейболисты из США и Италии. Все игры данной стадии будут проходить в Уфе.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.