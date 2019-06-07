В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» стартовал волейбольный матч между сборными России и Португалии. Игра проходит в рамках второго тура предварительного этапа Лиги наций.

Сборная России начала выступление на турнире с поражений, уступив команде Франции в первом матче первого тура. Однако затем российским волейболистам удалось реабилитироваться и одержать две победы подряд — над сборными Японии и Сербии.

Соперниками россиян по второму туру, помимо португальцев, станут волейболисты из США и Италии. Все игры данной стадии будут проходить в Уфе. Затем сборная России переместится в Иран, там команде предстоит встретиться с хозяевами площадки, а также со сборными Канады и Польши.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.