В канадском Монреале стартует седьмой этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 7 июня, состоится первая свободная практика — её начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию заездов можно посмотреть здесь.

Вторая практика также будет проходить сегодня и начнётся в 21:00, третья тренировка запланирована на завтра. Квалификация также состоится 8 июня, а сама гонка будет проходить в воскресенье.

Гонщикам предстоит преодолеть 70 кругов, общая дистанция которых составит 305,27 километров. На данный момент в личном зачёте пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеющий 137 очков. На втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас, а активе которого 120 очков. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Себастьян Феттель (82).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят идёт на двенадцатом месте (9), его партнёр по команде Александер Албон — четырнадцатый.