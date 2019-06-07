В канадском Монреале проходит седьмой этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня пилоты приняли участие в первых свободных заездах, а в 21:00 выйдут на вторую тренировку. Прямую трансляцию второй свободной практики можно посмотреть здесь.

Завтра, 8 июня, состоятся третья тренировка и квалификация, а в воскресенье пройдёт сама гонка. Продолжительность трассы в Монреале составляет 305,27 километров, разбитых на 70 кругов.

На данный момент в личном зачёте пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеющий 137 очков. На втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас, а активе которого 120 очков. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Себастьян Феттель (82).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят идёт на двенадцатом месте (9), его партнёр по команде Александер Албон — четырнадцатый.