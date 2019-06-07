В Москве состоится баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками». Игра будет проходить в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ и станет второй по счёте. Матч начнётся сегодня, 7 июня, в 19:30 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент подопечные Димитриса Итудиса выигрывают со счётом 1-0. Первый матч состоялся 5 июня, игроки столичной команды без труда одержали верх над «Химками» — 106:85. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 22 очка. В составе гостей отличился Алексей Швед, на счету которого 30 очков.

Однако принять участие в сегодняшней встрече Швед не сможет, так как у него диагностировано серьёзное повреждение стопы. Игрок будет восстанавливаться и пропустит остаток сезона.