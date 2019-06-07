Президент UFC Дана Уайт рассказал о рвении Конора Макгрегора провести реванш против Хабиба Нурмагомедова.

По словам Уайта, Макгрегор на 100% уверен в своей победе в случае реванша с Нурмагомедовым. Уайт отметил, что он очень хочет второй бой и считает, что заслуживает реванш больше кого-либо другого.

«Но у нас еще есть поединки в эти выходные, а осенью Хабиб будет драться с Порье. Нужно смотреть по ситуации», — сказал президент UFC, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Поединок завершился досрочно, так как россиянин применил удушающий приём и вынудил своего соперника сдаться. Бой с Дастином Порье будет проходить в сентябре 2019 года.