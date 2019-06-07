Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением по поводу того, сможет ли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выучить четверной прыжок. Экс-спортсмен выразил сомнение в том, что фигуристке удастся это сделать.

«Четверные прыжки как в женском, так и в мужском катании появились не потому, что люди эволюционировали и стали круче, нет. Я тренировался, глядя на тройные, и процесс развития был дольше. Теперь юниоры видят одни четверные, они уже понимают, что тройными никого не удивишь. Для них это реальность, в которой они существуют. Молодёжь видит, впитывает и психологически готова к дальнейшим прорывам

Но когда тебе 18-19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально», — сказал Ягудин в интервью Nevasport.

Полная версия интервью будет опубликована позднее.