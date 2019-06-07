Итальянский защитник «Эмполи» Джованни Ди Лоренцо стал футболистом «Наполи».

Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

По словам игрока, которые приводит сайт, он очень рад присоединиться к такому прекрасному клубу, как «Наполи», и не может дождаться начала нового сезона, чтобы поближе познакомиться с новыми партнерами по команде.

Ранее сообщалось, что шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет стать футболистом итальянского «Наполи». По сообщениям итальянских СМИ, 37-летний форвард готов помочь главному тренеру команды Карло Анчелотти.

Также появилась информация, что колумбийский нападающий итальянской «Аталанты» Дуван Сапата может стать футболистом «Наполи». Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, с колумбийцем ведет переговоры «Наполи», в котором игрок уже выступал с 2013-го по 2015 год.