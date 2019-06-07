Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением по поводу того, сможет ли Елизавета Туктамышева навязать борьбу соперницам в следующем сезоне.

Напомним, в сезоне 2019/20 на взрослый уровень выходят ученицы Этери Тутберидзе, владеющие сложнейшими прыжками. В арсенале Тутктамышевой тоже есть элемент уровня «ультра-си» — тройной аксель.

— Сможет ли Елизавета Туктамышева навязать конкуренцию ученицам Тутберидзе, которые выходят на взрослый уровень?

— Я думаю, что нет. Я мог бы политически сказать «поживём – увидим» и уйти от вопроса, но я считаю, что не сможет.

— А интрига сохранится?

— Интрига в любом случае сохранится. У нас хорошая длинная скамейка запасных – в этом юном возрасте много тех, кто может заменить более взрослое поколение.

Полную версию интервью с Алексеем Ягудиным читайте позднее на Nevasport.