Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выразил мнение, что в фигурном катании в скором времени могут появиться пятерные прыжки. В интервью Nevasport экс-спортсмен предположил, что мужчины начнут исполнять пятерные примерно через пятнадцать лет.

— На ваш взгляд, реальны ли пятерные прыжки в недалеком будущем?

— Да. Это, может быть, звучит как-то фантастически, но мы помним время, когда выполняли двойные прыжки и думали, какие там тройные, какие четверные. В том, что мужики будут прыгать пятерной, не сомневаюсь. Лет через пятнадцать, мне кажется.

— То есть первыми пятерные будут у мужчин? Не у маленьких девочек?

— Или у маленьких мальчиков. Не знаю, кто первым прорвёт, но пятерной прыжок будет существовать. Ну или 4,5 оборота – четверной аксель.

Полную версию интервью читайте позднее на Nevasport.