Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира «Ролан Гаррос». В полуфинальном поединке спортсмен одержал победу над представителем Швейцарии Роджером Федерером. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут, за это время Надаль три раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал шесть из шестнадцати брейк-пойнтов. На счету Федерера три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнтов из четырех.

Во втором полуфинальном матче встречаются серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим, который ранее выбил из сетки россиянина Карена Хачанова. С кем-то из этой пары предстоит в финале сыграть Надалю.

Напомним, Надаль является действующим победителем Открытого чемпионата Франции.