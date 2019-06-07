Победитель Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин оценил состояние мужского одиночного катания в России. По мнению экс-спортсмена, успехи придут лишь тогда, когда юные фигуристы выйдут на взрослый уровень.

— Можно ли ожидать успехов от наших одиночников?

— От тех, кто уже существует, с кем мы уже знакомы, наверное, ожидать ничего не стоит. Мы уже давно в режиме ожидания стояли и продолжаем стоять. Что касается мужского одиночного катания… ну, оно у нас вот такое. Давайте подбадривать тех, кто в данный момент существует, потому что всегда может быть хуже. Но надежда на Этери Георгиевну, потому что у неё есть и мальчик, который сейчас лидирует в «Ледниковом периоде», и Даниил Самсонов – на них надежда. Те, кто сейчас во взрослой сборной… Я вышел из режима ожидания.

С полной версией интервью можно будет ознакомиться позднее на Nevasport.