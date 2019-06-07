Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что пример мексиканского боксера Энди Руиса вдохновляет всех толстых людей.

«Я порадовался победе маленького толстого парня. Когда люди видят большого качка, они ожидают, что он нокаутирует соперника за один или два раунда. Я так не думал, поскольку знал, что Руис – очень хороший боксер. Я рад, что он толстый. Мы оба толстые», — заявил Фьюри.

Он добавил, что Руис вдохновляет всех толстяков, ведь все только и говорят, что нужно держать себя в форме, выглядеть хорошо и следить за своим телом, а Руис просто растоптал все эти правила, нарушил законы этики.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы.