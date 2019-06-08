В канадском Монреале продолжается седьмой этап серии Гран-при, в рамках которого состоятся третья свободная практика и квалификация. Заезды будут проходить сегодня, 8 июня.

Тренировка стартует в 18:00 по московскому времени, квалификация — в 21:00. По результатам заезда пилоты узнают, в каком порядке будут стартовать в гонке, которая пройдёт в воскресенье.

Гонщикам предстоит преодолеть 70 кругов, общая дистанция которых составит 305,27 километров. На данный момент в личном зачёте пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеющий 137 очков. На втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас, а активе которого 120 очков. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Себастьян Феттель (82).

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят идёт на двенадцатом месте (9), его партнёр по команде Александер Албон — четырнадцатый.