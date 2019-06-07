Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может поехать со своей национальной командой на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, 41-летний итальянец хочет быть выбран в качестве одного из трех игроков своей национальной команды в возрасте старше 23 лет. Отмечается, что Буффон надеется завершить профессиональную карьеру, завоевав золото на Олимпиаде.

Ранее стало известно, что Джанлуиджи Буффон покинул «Пари Сен Жермен», отказавшись от продления контракта. Итальянец провел в составе парижской команды 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Франции.

До «ПСЖ» в своей карьере Буффон выступал за «Парму», а затем 17 лет провел в туринском «Ювентусе«, не покидая клуб даже тогда, когда его отправили в Серию В из-за скандала с договорными матчами.