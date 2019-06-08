В розыгрыше Лиги наций-2019 среди мужских команд продолжаются игры предварительного этапа. Сборная России встретится с командой США в матче второго тура. Игра будет проходить в России на стадионе «Уфа-Арена» сегодня, 8 июня, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Сборная России начала выступление на турнире с поражения, в первом матче уступив сборной Франции. Однако затем команде удалось реабилитироваться и выиграть две встречи подряд — у команд Японии и Сербии.

Во втором туре, все матчи которого Россия проводит в Уфе, команда встречалась с Португалией. Ещё одним соперником на данном этапе, помимо США, станет сборная Италии.

Третий тур будет проходить с 14 по 16 июня в Иране, там российской команде предстоит встретиться с хозяевами площадки, а также со сборными Канады и Польши.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.