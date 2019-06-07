Российская фигуристка Александра Степанова назвала Ивана Букина, в дуэте с которым выступает в танцах на льду, лучшим партнёром

«Спасибо, что ты есть у меня», — подписала Степанова совместное фото с Букиным, которое разместила в историях своего «Инстаграма».

Напомним, в конце мая Степанова и Букин сообщили, что начали подготовку к новому сезону.

В минувшем сезоне Степанова и Букин выиграли два этапа Гран-при — в России и Финляндии. На чемпионате России фигуристы заняли второе место и отобрались на чемпионат Европы, где также стали вторыми.

Ранее тренер дуэта Ирина Жук рассказала, что новый произвольный танец спортсменов будет очень динамичным. «В этот раз произвольную программу мы им ставили сами», — подчеркнула специалист. Тренер добавила, что её воспитанники вышли на новый уровень, поэтому работа с ними приносит удовольствие.