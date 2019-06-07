Полузащитник валлийского «Суонси» Дэниэл Джеймс продолжит карьеру в английском «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» на своем официальном сайте объявил о договоренности по трансферу игрока и с ним, и с его клубом. Отмечается, что Джеймс успешно прошел медобследование, и, как только будет открыто трансферное окно для международных трансферов, «Юнайтед» сообщит о дальнейших действиях.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за валлийца 15 миллионов фунтов, а контракт с ним уже согласован.

Также сообщалось, что бельгийский полузащитник французского «Монако» может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы начали переговоры с агентом полузащитника, а агент 22-летнего бельгийца провел переговоры еще и с «Тоттенхэмом». Отмечается, что в ближайшее летнее трансферное окно Тилеманс, скорее всего, покинет «Монако».