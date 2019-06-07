Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг поможет норвежцу Йоханнесу Клэбо готовиться к новому сезону.

«Петтер согласился помочь мне, я это очень ценю, — заявил Клэбо, слова которого приводит TV2. — Сейчас есть возможность попробовать что-то новое, например, подготовку на высоте». Спортсмен отметил, что раньше не отдавал предпочтение тренировкам на высоте, поэтому обеспокоен тем, как его организм отреагирует на такие перемены.

Напомним, ранее стало известно, что Клэбо перешёл в дистанционную группу лыжников. Тренер Эйрик Мир Носсум уточнил, что группа должна помочь Клэбо найти баланс, при этом не уставая до крайности. Работа с лыжниками-дистанционщиками расширит возможности действующего обладателя Кубка мира.