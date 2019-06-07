Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал календарь на сезон 2019/20. По мнению специалиста, новое расписание больше подходит для тех лыжников, которые предпочитают спринтерские дистанции.

Бородавко отметил, что новый календарь составлен не в пользу сборной России, так как в нём увеличилось количество спринтов, в то время как длинных дистанционных гонок практически нет. «Всё идёт к облегчению», — пояснил тренер.

«К сожалению, все это больше для тех, кто лучше владеет спринтом», — заявил Бородавко, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Специалист добавил, что команда не будет серьёзно менять подготовку, но уделит больше времени спринтам.

Напомним, в группе Бородавка тренируются лидеры сборной России Александр Большунов и Наталья Непряева.