Руководство мадридского «Реала» определило список игроков, которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно.

В число кандидатов на переход в другие клубы попали сразу девять футболистов. Как сообщает Marca, главный тренер команды Зинедин Зидан не заинтересован в услугах Кейлора Наваса, Иска, Хамеса Родригеса, Гарета Бэйла, Даниеля Себальос, Борхи Майораля, Тео Эрнандеса и Рауля де Томаса.

Одной из причин, по которой на трансфер будут выставлены сразу столько игроков, является необходимость соблюдать финансовый фэйр-плей. Напомним, текущим летом состав мадридской команды уже пополнили Лука Йович, Эдер Милитао и Родриго. Ожидается, что в самое ближайшее время к команде присоединится бельгийский нападающий «Челси» Эден Азар.