Полузащитник «Краснодара» и сборной России по футболу Юрий Газинский был прооперирован из-за травмы, которую получил в товарищеском матче с «Чертаново».

Как сообщает пресс-служба национальной сборной в «Твиттере», Газинский перенёс операцию на плече. «Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле!» — говорится в сообщении. Из-за восстановления спортсмен не сможет помочь своей команде в ближайших матчах: сборной России предстоит сыграть с Сан-Марино и Кипром в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

По мнению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, Газинский будет вынужден пропустить несколько месяцев.

Матч со сборной Сан-Марино будет проходить завтра, 8 июня, в Саранске.