Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

Сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче Лиги наций. Игра проходила в рамках второго тура предварительного этапа соревнований и завершилась со счётом 3:0 в пользу российской команды.

Матч состоялся в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», следующим соперником россиян станет команда США. Матч будет проходить завтра, 8 июня. Также в рамках второго тура сборной России предстоит встретиться с итальянцами.

Напомним, российские волейболисты начали выступление на турнире с поражения, уступив команде Франции. Однако затем последовали две победы — над Японией и Сербией.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.