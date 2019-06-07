В Монреале стартовал седьмой этап серии Гран-при Формулы-1, в рамках которого состоялась первая свободная практика. Лучшее время сессии продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Со вторым результатом финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, также в тройку лидеров попал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восемнадцатый результат, его напарник по команде Александер Албон стал шестнадцатым.

Также сегодня, 8 июня, состоится и вторая свободная практика — её начало запланировано на 21:00 по московскому времени. Квалификация будет проходить завтра, гонка — в воскресенье.

Гонщикам предстоит преодолеть 70 кругов, общая дистанция которых составит 305,27 километров. На данный момент в личном зачёте пилотов лидирует представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, имеющий 137 очков. На втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас, а активе которого 120 очков. Замыкает тройку лидеров пилот «Феррари» Себастьян Феттель (82).