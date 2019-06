View this post on Instagram

Друзья , прошла инфа , что биатлонист Евгений Гараничев не поставил подпись под контрактом с СБР !!!! Один из всей сборной России !!!! Не будем строго судить Евгения , может он забыл как расписываться или просто на словах доверяет федерации биатлона !!!! Давайте просто поддержим Евгения Гараничева , он может делать все , что хочет !!!! Налогоплательщики и работодатели поймут , простят и тоже поддержат !!!!! Евгений , верим !!!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сбр #гараничев #понятьипростить