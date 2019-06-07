Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Евгений Гараничев отказался подписывать контракт с СБР.

На своей странице в «Инстаграме» Губерниев опубликовал скептический пост, в котором заявил, что Гараничев может делать всё, что хочет. » Не будем строго судить Евгения, может, он забыл, как расписываться, или просто на словах доверяет федерации биатлона, — написал комментатор. — Давайте просто поддержим Евгения Гараничева, он может делать всё, что хочет».

Ранее тренер Гараничева Максим Кугаевский сообщил, что никакой проблемы не существует. Контракт с Гараничевым не подписан лишь потому, что спортсмен еще не видел договор, ситуация разрешится на ближайшем сборе. Однако исполнительный директор СБР Сергей Голиков утверждает, что Гараничев просто не хочет подписывать соглашение.