Первая ракетка мира серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим не смогли доиграть полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции из-за дождя. Поединок был остановлен, он продолжится завтра, 8 июня.

Встреча дважды прерывалась из-за дождя, в итоге организаторы приняли решение не доигрывать матч сегодня. Первый перерыв был объявлен после пятого гейма второго сета, но спустя десять минут спортсмены смогли вернуться в игру. Во второй раз теннисисты были вынуждены уйти с корта после четвертого гейма третьего сета. Погодные условия так и не улучшились.

На момент остановки встречи счёт был 6:2, 3:6, 3:1 в пользу Тима, который будет подавать после возобновления встречи. Планируется, что матч будет проходить завтра в 13:00 по московскому времени.

Напомним, первым финалистом «Ролан Гаррос» стал Рафаэль Надаль, не оставивший шансов Роджеру Федереру.