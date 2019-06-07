Известный хореограф Илья Авербух помогает Александре Степановой и Ивану Букину, выступающим в танцах на льду, ставить новую короткую программу.

Об этом сообщила Степанова, опубликовав фото с тренировки на своей странице в «Инстаграме». «Постановка новой короткой программы с Ильей Авербухом и Еленой Масленниковой», — написала фигуристка.

В минувшем сезоне Степанова и Букин выиграли два этапа Гран-при — в России и Финляндии. На чемпионате России фигуристы заняли второе место и отобрались на чемпионат Европы, где также стали вторыми.

Ранее тренер дуэта Ирина Жук рассказала, что новый произвольный танец спортсменов будет очень динамичным. «В этот раз произвольную программу мы им ставили сами», — подчеркнула специалист. Тренер добавила, что её воспитанники вышли на новый уровень, поэтому работа с ними приносит удовольствие.