Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень, которая на данный момент занимается тренерской деятельностью, рассказала, почему не стремилась попасть на Олимпиаду.

«У меня никогда не было цели идти к Олимпийским играм, мы даже с Этери Георгиевной на эту тему особенно не говорили», — заявила Шелепень, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Фигуристка пояснила, что многие люди сильно меняются после Олимпиады, так как с психологической точки зрения этот старт является очень сложным. По мнению Шелепень, при подготовке к Олимпийским играм проявляется вся жестокость спорта. «Весь сезон ты выигрываешь, но не знаешь, доедешь до Олимпиады или нет», — сказала экс-спортсменка.

Напомним, Шелепень начала тренироваться под руководством Тутберидзе ещё в детстве и входила в состав группы до 2012 года.