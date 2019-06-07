Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень, которая завершила карьеру в 19 лет и занялась тренерской деятельностью, рассказала о своих взаимоотношениях с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой.

Экс-спортсменка сообщила, что у неё были очень хорошие отношения с Липницкой, когда они тренировались в одной группе. Однако после ухода Шелепень из спорта фигуристки стали общаться реже, при этом оставаясь в хороших отношениях.

Также Шелепень рассказала, что во времена соревновательной карьеры их с Липницкой часто сталкивали лбами. «И когда я ушла от Тутберидзе, многие думали, что это из-за нее, — приводит слова экс-спортсменки «Спорт-Экспресс». — А дело ведь совсем не в этом было».

Напомним, Шелепень начала тренироваться под руководством Тутберидзе ещё в детстве и оставалась в группе до 2012 года.