Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варелла ответил на вопрос, смогли бы в их стране заиграть Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Если говорить серьёзно, то у нас всегда будут рады футболистам, которые готовы поднять футбол и привнести футбольную культуру, — ответил тренер на пресс-конференции. — Такие игроки всегда будут восприняты хорошо».

Напомним, завтра, 8 июня, сборная Сан-Марино будет встречаться с Россией в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Игра будет проходить в Саранске, затем российской команде предстоит встретиться со сборной Кипра.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий отбывают наказание за участие в драках. Со следующей недели врачи «Зенита» получат возможность заняться лечением травмированного колена Кокорина.