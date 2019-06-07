В Москве завершился баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками», который проходил в рамках финала Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали уверенную победу со счётом 103:92.

Для подопечных Димитриса Итудиса данная победа стала второй в серии: в первом матче они также взяли верх над соперниками. Таким образом, счёт в серии на данный момент составляет 2-0. Следующая игра будет проходить на домашней арене «Химок». Если ЦСКА вновь одержит победу, то станет победителем турнира. Если же «Химкам» удастся выиграть, то для определения победителя потребуется ещё как минимум одна встреча.

В случае необходимости четвертый матч будет проходить на паркете «Химок», затем серия вернётся в Москву. В сегодняшнем матче не принимал участие лидер «Химок» Алексей Швед, у которого диагностировано серьёзное повреждение стопы. Игрок уже не выступит в этом сезоне.