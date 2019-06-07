Пилот команды «Торо Россо» Александер Албон сравнил себя с напарником по команде россиянином Даниилом Квятом. Албон рассказал, в чём, по его мнению, он пока уступает партнёру.

Албон отметил, что Квят имеет больший опыт выступления в Формуле-1, что, безусловно, помогает ему в гонках. «Я всё ещё многому учусь. Некоторые трассы я знаю лучше, некоторые хуже, — заявил пилот, слова которого приводит Motorsport-Total.- Квят нашёл способ сделать так, чтобы машина ему подходила, то же пытаюсь сделать и я».

Албон добавил, что в целом он доволен машиной и не испытывает серьёзных проблем, но на данный момент ищет оптимальные способы работы с болидом «Торо Россо».

Напомним, в личном зачёте пилотов Даниил Квят идёт на двенадцатом месте (9), Александер Албон — четырнадцатый.