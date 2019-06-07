Бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Шелепень, которая раньше тренировалась вместе с Евгенией Медведевой, рассказала о способностях двукратной чемпионки мира.

По словам Шелепень, в детстве Медведева не отличалась какими-то особенными качествами — например, талантом к прыжкам или растяжкой. «Женя – это история о том, как человек без особых физических качеств, не особенно прыгучий от природы смог за счет огромной работы подняться на высочайший уровень», — заявила Шелепень в интервью «Спорт-Экспресс». Экс-спортсменка добавила, что у Этери Тутберидзе, видимо, есть «особая чуйка» на талантливых учеников.

Кроме того, Шелепень выразила мнение, что переход Медведевой к Орсеру пошел фигуристке на пользу, так как она смогла раскрыться по-новому, но при этом сохранить свою индивидуальность.