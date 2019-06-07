Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ

В Москве завершился баскетбольный матч между ЦСКА и «Химками», который проходил в рамках финала Единой лиги ВТБ. Армейцы одержали уверенную победу со счётом 103:92. Для подопечных Димитриса Итудиса данная победа стала второй в серии: в первом матче они также взяли верх над соперниками. Таким образом, счёт в серии на данный момент составляет 2-0. Следующая игра будет проходить на домашней арене «Химок». Если ЦСКА вновь одержит победу, то станет победителем турнира.

Россия обыграла Португалию в Лиге наций

Сборная России по волейболу обыграла команду Португалии в матче Лиги наций. Игра проходила в рамках второго тура предварительного этапа соревнований и завершилась со счётом 3:0 в пользу российской команды. Матч состоялся в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», следующим соперником россиян станет команда США. Матч будет проходить завтра, 8 июня. Также в рамках второго тура сборной России предстоит встретиться с итальянцами.

Ягудин сомневается, что Медведева сможет прыгнуть четверной

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился мнением по поводу того, сможет ли двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выучить четверной прыжок. Экс-спортсмен выразил сомнение в том, что фигуристке удастся это сделать. «Когда тебе 18-19, изучать что-то новое, чего у тебя не было… Я очень хочу увидеть, но считаю, что это практически нереально», — сказал Ягудин в интервью Nevasport.

Губерниев потроллил Гараничева, который не хочет подписывать контракт с СБР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Евгений Гараничев отказался подписывать контракт с СБР. На своей странице в «Инстаграме» Губерниев опубликовал скептический пост, в котором заявил, что Гараничев может делать всё, что хочет. » Не будем строго судить Евгения, может, он забыл, как расписываться, или просто на словах доверяет федерации биатлона, — написал комментатор. — Давайте просто поддержим Евгения Гараничева, он может делать всё, что хочет».