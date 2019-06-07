Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в сферу интересов испанской «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, руководство испанского клуба уже сделало запрос на трансфер футболиста. В «Барселоне» рассчитывают, что английский клуб согласится на сделку, так как между гендиректором «МЮ» Эдом Вудвордом и президентом каталонцев Хосепом Бартомеу установились хорошие отношения.

Напомним, 21-летний Рашфорд является воспитанником «Манчестера». В минувшем сезоне футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Англии, забил десять голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приобретении голкипера Джанлуиджи Буффона, покинувшего «ПСЖ».