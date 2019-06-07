В канадском Монреале продолжается седьмой этап серии Гран-при Формулы-1, в рамках которого состоялась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер.

Со вторым результатом финишировал его напарник по команде Себастьян Феттель, замкнул тройку лидеров представитель «Мерседеса» Валттери Боттас. Его партнёр Льюис Хэмилтон, который был лучшим в первых тестах, финишировал с шестым результатом.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал пятнадцатое время, его напарник Александер Албон — четырнадцатое.

Завтра, 8 июня, в Монреале состоятся третья свободная практика, а также квалификация, которая покажет, кому достанется поул-позишн. Сама гонка будет проходить в воскресенье, 9 июня. Напомним, в личном зачете пилотов лидируют Хэмилтон и Боттас, замыкает тройку Феттель.