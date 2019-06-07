В канадском Монреале стартовал седьмой этап серии Гран-при Формулы-1. Во время первой свободной практики произошёл необычный инцидент: на трассу выскочил сурок.

Животное оказалось на трассе прямо в тот момент, когда из-за поворота выехал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Однако гонщик заметил животное и успел объехать его, не причинив вреда.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда сурки появляются на канадской трассе: в прошлом году одно животное попало под колеса болида Романа Грожана, после чего гонщик переживал о случившемся.

Лучшее время сессии продемонстрировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со вторым результатом финишировал его напарник по команде Валттери Боттас, также в тройку лидеров попал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал восемнадцатый результат, его напарник по команде Александер Албон стал шестнадцатым.