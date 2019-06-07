Бельгийский полузащитник Эдер Азар официально стал игроком мадридского «Реала».

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, соглашение с бельгийцем рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Также отмечается, что в ближайшее время игрок будет проходить медицинское обследование.

Подробности сделки пока не разглашаются, однако ранее в СМИ появилась информация, что сумма трансфера составила 100 миллионов евро. Также стало известно, что Азар выбрал седьмой номер, под которым раньше выступал Криштиану Роналду. Футболки с фамилией бельгийца уже поступили в продажу.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее Эден Азар заявил, что финал Лиги Европы против «Арсенала» стал его последним матчем в составе «Челси»