Руководство петербургского «Зенита» планирует летом расстаться с тремя футболистами — нападающим Антоном Заболотным, полузащитником Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллиным.

По информации «Спорт-Экспресс», речь идёт не об аренде, а о продаже футболистов. Отмечается, что клуб хочет таким образом оптимизировать трансферный бюджет, чтобы иметь возможность потратиться на предстоящие покупки новых игроков.

Кроме того, существует вероятность, что «Зенит» расстанется с полузащитниками Робертом Маком и Эрнани, если получит достойное предложение. Также сегодня стало известно, что руководство сине-бело-голубых может досрочно расторгнуть контракт с Клаудио Маркизио. Для того, чтобы расторгнуть соглашение, «Зенит» хочет заплатить Маркизио компенсацию в 1,5 миллиона евро.