Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что японец Шома Уно присоединится к её группе на летнем сборе.

Об этом специалист рассказала на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото японца. «Shoma Uno will join us for summer camp», — написала Тутберидзе.

Напомним, недавно Уно объявил о том, что покинул своего тренера Михоко Хигути и намерен готовиться к новому сезону за границей. Сегодня фигурист рассказал о том, кто поставит ему новые программы. В своём блоге японец признался, что хотел оставить прошлогодние программы, чтобы исправить все ошибки и исполнить их чисто, однако затем поменял своё решение. «Я решил довериться Шей-Линн Бурн, которая уже ставила мне показательный номер, и Дэвиду Уилсону», — написал Уно. Фигурист пояснил, что новые программы должны больше соответствовать его новой тренировочной обстановке.