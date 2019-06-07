Директор лондонского «Челси» Марина Грановская прокомментировала переход полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал». Грановская заявила, что клуб просил бельгийца остаться.

«Мы четко сказали ему, что хотим, чтобы он остался, но мы уважаем его решение принять новый вызов в другой стране и исполнить детскую мечту — сыграть за «Реал», — сказала Грановская, слова которой приводит пресс-служба «Челси».

Напомним, об официальном переходе Азара в «Реал» стало известно вечером 7 июня. Соглашение с бельгийцем рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Также отмечается, что в ближайшее время игрок будет проходить медицинское обследование.

Подробности сделки пока не разглашаются, однако ранее в СМИ появилась информация, что сумма трансфера составила 100 миллионов евро. Также стало известно, что Азар выбрал седьмой номер, под которым раньше выступал Криштиану Роналду. Футболки с фамилией бельгийца уже поступили в продажу.