Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила во Львове и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дублями отметились форвард киевского «Динамо» Виктор Цыганков и полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка. Ещё один гол в ворота сербской команды забил Роман Яремчук из «Гента». Таким образом, Украина возглавляет турнирную таблицу группы В и имеет семь набранных очков после трёх матчей. Сборная Сербии идёт на последнем месте.

В параллельном матче группы встречались Литва и Люксембург, матч завершился вничью. В составе литовской команды с поля были удалены два игрока. Капитан команды Фёдор Черных, выступающий за московское «Динамо», провёл на поле все 90 минут.