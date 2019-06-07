Врачи из медицинского штаба «Пари Сен-Жермен» отправились в Бразилию, чтобы обследовать травмированного нападающего Неймара.

Как сообщает официальный сайт французского клуба, в Бразилию вылетели два сотрудника медицинского штаба — они намерены оценить, насколько серьёзный характер носит повреждение форварда.

Напомним, в товарищеском матче против сборной Катара Неймар получил травму голеностопа после столкновения с Ассимом Мадибо и был заменен на Эвертона Соареса на 21-й минуте встречи. Врачи диагностировали у футболиста разрыв связок правой лодыжки, восстановиться к турниру нападающий уже не успеет, поэтому было принято решение о том, что футболист покинет команду, а тренерский штаб будет искать ему замену.

Ранее Неймар показал фото травмированного голеностопа.