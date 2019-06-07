Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал своё выступление в тренировочных заездах Гран-при Канады, где показал 15-й и 18-й результаты. По мнению пилота, команде необходимо проанализировать тесты, чтобы прибавить в гонке.

«На этой трассе всегда приходится много всего изучать вечером по пятницам, — сказал Квят, слова которого приводит пресс-служба «Торо Россо». — Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы использовать то, что мы изучили в первой и второй практиках». Гонщик подчеркнул, что постарается сделать тот шаг вперёд, которого не хватило на тренировках. «Эта трасса может не подходить нам так, как предыдущие, но мы можем хорошо отработать оставшуюся часть уик-энда», — подвёл итог Квят.

Напомним, 8 июня состоится третья свободная практика и квалификация, гонка будет проходить в воскресенье.