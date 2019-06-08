«Торонто Рэпторс» в гостях обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче финальной серии НБА. Игра проходила в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась со счётом 105:92. Если «Торонто» выиграет следующий матч, то станет чемпионом.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Голден Стэйт» Кавай Леонард: игрок записал на свой счёт 36 очков, а также сделал двенадцать подборов и две результативные передачи. В составе «Торонто» лучшим стал атакующий защитник Клей Томпсон, набравший 28 очков и сделавший 3 подбора и 2 результативные передачи. Стефен Карри записал себе в актив 27 очков, 4 подбора и 6 результативных передач.

Один из лидеров хозяев Кевин Дюрант пропустил матч из-за травмы: медицинский штаб клуба пока не разрешает ему возвращаться в игру.

На данный момент «Торонто» ведет в серии со счётом 3-1, пятый матч состоится 11 июня в 4:00 по московскому времени.