Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о подготовке своей группы к новому сезону.

Крамер сообщил, что первый тренировочный сбор состоялся в Германии, затем команда отправится в эстонский Отепя и австрийский Оберхоф. Там лыжники впервые в сезоне начнут тренировки на снегу. В середине июля некоторые спортсмены будут принимать участие в лыжероллерном марафоне Blink. Крамер отметил, что также команда устроит тренировочный лагерь в Давосе, а повторно выйдет на снег лишь в начале осени.

Тренер выразил надежду, что один из лидеров сборной России Сергей Устюгов сможет обойтись без травм в этом сезоне. «На первом сборе Сергей продемонстрировал отличную физическую готовность, — приводит слова Крамера Olympic.ru. — Цель на сезон – бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Думаю, что ему это по силам».