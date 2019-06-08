Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что Евгений Гараничев не хочет подписывать контракт с организацией.

Драчев заявил, что контракт подписали лишь те спортсмены, которые были на сборах. Гараничев первый сбор пропускал, поэтому ещё не успел подписать соглашение. «Еще впереди все, он только на сборы должен приехать», — приводит слова Драчёва «Спорт день за днём».

Специалист отметил, что будет разговаривать с Гараничевым, если тот приедет на сбор в Чайковский. «Гараничев контракт видел, но мы не видели Гараничева», — добавил Драчёв и подчеркнул, что в данном случае нет никаких временных ограничений.

Ранее тренер Гараничева Максим Кугаевский сообщил, что никакой проблемы не существует. Контракт с Гараничевым не подписан лишь потому, что спортсмен еще не видел договор, ситуация разрешится на ближайшем сборе. Однако исполнительный директор СБР Сергей Голиков утверждает, что Гараничев просто не хочет подписывать соглашение.